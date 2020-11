Põlve vigastanud Liverpooli põhimängija käis operatsioonil

Liverpooli teatel opereeriti mängumehe vasaku põlve kõõlust, mis oli viga saanud. Operatsioon möödus pressiteate kohaselt edukalt.

23-aastast mängijat ootab nüüd ees taastusravi. Millal inglane palliplatsile võib naasta, pole veel teada. "Tõenäoliselt jääb ta eemale suurest osast käimasolevast hooajast," teatas klubi.

Liverpoolil on kaitses tõsine kriis. Suure tõenäosusega on hooaeg läbi Virgil van Dijki jaoks. Teda asendanud poolkaitsja Fabinho on praegu hädas reievigastusega ning tema täpne naasmine on esialgu ebaselge. Viimati sai trauma ka äärekaitsja Trent Alexander-Arnold, kes tegi liiga säärelihasele.