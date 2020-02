Pogba tahaks Unitedist lahkuda, kuid võimalikud kosilased ei olegi huvitatud?

Inglismaa meedia teatel teeb Pogba kõik, et Unitedist lahkuda. „Peame suvel vaatama, kas Paul kuulub endiselt Manchester Unitedi plaanidesse ja kas Manchester United kuulub Pauli plaanidesse,“ teatas Pogba kurikuulus agent Mino Raiola.

Pogbat on seni seostatud peamiselt Madridi Reali ja Torino Juventusega, kuid mõlemal meeskonnal on Prantsusmaa koondislase palkamise osas kõhklusi. United sooviks Pogba eest saada ligemale 150 miljonit eurot, kuid nii Real ega ka Juventus ei ole valmis seda maksma. Lisaks on poolkaitsja olnud sel hooajal pidevalt vigastatud ehk nõudlus tema järele on niimoodi kokku kuivamas.

Juventus on viimastel aastatel kulutanud suurelt Cristiano Ronaldo ja Matthijs de Ligti palkamisele ja seega ei ole neil Pogba ostmiseks meeletult vahendeid.

Reali peatreener Zinedine Zidane on küll suur Pogba talendi austaja, kuid Reali juhtkonnale ei ole Pogba kunagi meeldinud. Lisaks on sel hooajal Reali keskväljal suure läbimurde teinud 21-aastane Uruguay koondislane Federico Valverde.Valverdet peetakse praegu maailmas üheks paremaks nooreks poolkaitsjaks ning omal ajal läks ta Realile maksma ainult viis miljonit eurot.

Seega usutakse Hispaanias, et Pogba on nende jaoks minevik ning Prantsusmaa koondislastest soovitakse suvel jahtida PSG tähte Kylian Mbapped. Pogba vastu võiksid nad huvi tunda olukorras, kus tema turuhind tunduvalt langeb.