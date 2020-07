Pogba: Manchester United on lõpuks korralik meeskond

United, kel on hetkel käsil 17-mänguline võiduseeria, võõrustab täna Southamptonit, keda võites tõusevad “punased kuradid” Premier League ´i kolmandaks.

Pogba, kes skooris oma esimese vigastusjärgse värava eelmisel kolmapäeval Aston Villa vastu, ütles, et nende mängijad on ühtsemad kui iial varem.

“Nagu ma ütlesin, kõik oleneb meeskonnast. Sa võid meid kutsuda heaks tiimiks. Me olime varem ehk liiga kaitsvad või ründavad, nüüd oleme aga tasakaalus,” tunnistas prantslane.

“Praegu on näha, et me oleme paremini struktureeritud kui varem. Me oleme selleks palju vaeva näinud ning areng on olnud meeletu,” rääkis Pogba.



Standings provided by SofaScore LiveScore