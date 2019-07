Pogba ja tähtmängija agendi tegutsemine on ajanud Manchester Unitedi marru

Pogba on Unitediga koos alustanud hooajaks ettevalmistusi. Lisaks on Torino Juventus andnud mõista, et nemad poolkaitsjat endale ikkagi ei taha. Nii on ainsaks võimalikuks kosilaseks jäänud Madridi Real.

Seni on räägitud, et United tahaks Pogba eest saada 150 miljonit eurot, kuid klubile on hakanud närvidele käima nii Pogba kui ka mängumehe agendi Mino Raiola käitumine. Raiola on pidevalt teinud samme selles suunas, et üleminek saaks tehtud ning lisaks on ta Unitedit süüdistanud, et nad ei tee poolkaitsja kaitsmiseks piisavalt. Nimelt ei ole ta rahul, et Pogba saab oma käitumise tõttu meedias pidevalt kriitikat.

Kuna Raiola töötab endiselt võimaliku ülemineku suunas, siis on United otsustanud tõsta Pogba hinda. Sportsmaili teatel soovib Inglismaa suurklubi nüüd poolkaitsja eest saada koguni 200 miljonit eurot.

Pogbal on Unitediga lepingut veel kolm aastat ning klubi juhtkond ei ole tema müümisest huvitatud.

„Oleme Manchester United ja meie ei pea mängijaid müüma,“ teatas klubi peatreener Ole Gunnar Solskjaer hiljuti. „Minu teada ei ole ühegi meie mängija ostmiseks pakkumist tehtud.“