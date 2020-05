Pochettino on asumas uuele töökohale, Tottenhami võib oodata kopsakas kompensatsioon

ESPNi andmetel tuleks Newcastle`il just selline summa Tottenhamile välja käia, kui nad Pochettinoga mais lepingu sõlmivad. Alates juunikuust saaks nad argentiinlase palgata juba tasuta.

ESPN väidab, et Pochettino pole ise veel otsustanud, kus oma treenerikarjääri jätkata.

48-aastane Pochettino vedas Tottenhami eelmisel kevadel Meistrite liiga finaali, kuid tänavune hooaeg algas Põhja-Londoni klubile ebaõnnestunult ning novembris argentiinlane vallandati.

Newcastle Unitedist on saamas jalgpalli uus rikkurklubi, sest meeskond on minemas Saudi Araabia avaliku investeerimisfondi omandusse. Selle fondi eesotsas on Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman.