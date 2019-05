Pochettino nali ajas Madridi Reali juhtkonna tagajalgadele

Nimelt teatas Pochettino, et tema meeskond valmistub 1. juunil Madridi Atletico kodustaadionil toimuvaks Meistrite liiga finaaliks Liverpooliga Reali treeningkompleksis, kuid ööbima tuleb neil minna hotelli.

"Küsisin Florentinolt (Reali president Florentino Perez - toim.), kas me võime treeningkeskuses ka ööbida, kuid ta ütles, et ma võin seal ööbida alles siis, kui olen Madridi Reali peatreener," rääkis Pochettino Hispaania ajalehele El Partidazo de Cope.

Tegemist oli ilmselgelt naljaga, sest Tottenham ei saa endale finaali eel ise majutuskohta valida. Selle määrab ja broneerib mõlemale finalistile Euroopa Jalgpalliliit (UEFA).

Ilmselt tegi Pochettino Perezi kohta sellise nalja, sest teda on viimase aasta jooksul korduvalt Realiga seostatatud. Viimati oli tema klubivahetus teravalt päevakorras alles märtsikuus, kui Realist lahkus Santiago Solari.

Reali juhtkonnale selline nali igatahes ei meeldinud või nad ei saanud sellest aru, sest täna saadeti pressiteade, kus anti teada, et Tottenham pole treeningkeskuses ööbimise palvet neile esitanud.

"Madridi Real tahab kinnitada, et need väited on valed. Meile pole sellist taotlust laekunud. Me pole kunagi ühelegi klubile eitavalt vastanud," seisab teravas toonis esitatud pressiavalduses.