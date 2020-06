PILTUUDIS | Manchester Unitedi eksjalgpallur "pandi" Liverpooli tiitlivõitu tähistama

Carragheri postitus oli ilmselt inspireeritud Neville`i säutsust tänavu veebruaris, mil Unitedi eksjalgpallur tähistas Liverpooli 44-mängulise kaotusteta seeria lõppemist Premier League`is samuti šampanjapudeliga.

Tänavuse hooaja eel oli Neville pakkunud, et tema eksklubi tuleb uuesti Inglismaa meistriks enne, kui seda suudab Liverpool. "Ma võin garanteerida, et Manchester United on ühel päeval taas Inglise meister. Ja tõenäoliselt nad võidavad selle tiitli enne Liverpooli. See on minu arvamus," kuulutas endine äärekaitsja.

Liverpool kindlustas Inglismaa meistritiitli võidu eile, kui Manchester City kaotas Chelsea`le 1:2. Viimati oli Liverpool meistriks tulnud 1990. aastal.