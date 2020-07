Pika ootuse lõpetanud kunagine suurklubi unistab superstaarist

Radrizzani avaldas, et nad võtsid juba talvel Ibrahimoviciga ühendust. "Ibrahimovici palkamine läheb kindlasti keeruliseks," rääkis itaallasest ettevõtja. "Proovisime teda jaanuaris endale meelitada, kuid ta otsustas AC Milani kasuks. Usun, et nüüd on juba hilja, sest Inglismaa jalgpalli intensiivsus on väga erinev."

Optimistlikum on kolmekordse Inglismaa meisterklubi omanik Cavani suhtes. Pikaaegsest Pariisi Saint-Germaini esiründajast sai tänavu suvel vabaagent. "Lisaks kvaliteedile tooks Cavani juurde ka füüsilist jõudu. Küll aga pole ma peatreeneriga (Marcelo Bielsa) temast veel rääkinud. Eks näis, mis saab, arvestades, et ta on jätkuvalt vabaagendina saadaval," arutles Radrizzani.

Mäletatavasti on Ibrahimovic ja Cavani ka omavahel koos mänginud. Ründetähed esindasid koos PSG-d aastatel 2013-2016.