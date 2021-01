Pettunud Klopp: United on saanud kahe aastaga rohkem penalteid kui meie viie ja poolega kokku

Ühes olukorras blokeeris Jack Stephens käega Liverpooli poolkaitsja Georginio Wijnaldumi löögi. "Käega mäng tundus selge penalti," vahendas BBC Kloppi sõnu. "Pöördusin neljanda kohtuniku poole, kuid ta ütles, et nad juba kontrollisid olukorra üle ning penaltit polnud."

Lisaks häiris sakslast olukord, kuis Kyle Walker-Peters kukutas karistusalas Sadio Mane. "Ausalt öeldes ma ei ole kindel, kas see, mida kohtunik Andre Marriner Manega tegi, on normaalne," oli Klopp kriitiline. "Kuulsin, et Manchester United on saanud kahe aastaga rohkem penalteid kui meie viie ja poole aastaga kokku. Mul pole aimugi, kas see on minu süü või kuidas selline asi saab juhtuda."

"See ei vabanda aga esitust välja. Me ei saa seda muuta ning peame otsuseid austama," lisas peatreener. "Küll aga saame muuta oma esitusi. Keskendume nüüd sellele."

Mängu ainsa värava lõi Liverpooli endine ründaja Danny Ings juba kohtumise teisel minutil.

Liverpool jagab Premier League'is liidrikohta just Unitediga, kui mõlemal meeskonnal on koos 33 punkti. Liverpoolil on parem väravatevahe, kuid Manchesteri klubil on üks mäng vähem peetud.

