Pep Guardiola vastas kriitikutele eesotsas Mourinho ja Kloppiga: meie ees tuleks vabandada

Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) teatas esmaspäeval, et Manchester Cityle Financial Fair Play reeglite rikkumise eest määratud kaheaastane võistluskeeld eurosarjades on tühistatud. Siiski peab City maksma 10 miljoni euro ulatuses trahvi kehva koostöö tõttu (esialgne trahv oli 30 miljonit - toim) uurijatega.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas otsuse järel, et tegu oli "jalgpalli jaoks halva päevaga." Tottenham Hotspuri loots Jose Mourinho kritiseeris samuti CAS-i otsust ning ei mõistnud, miks neile määrati trahv, kui nad süütuks tunnistati. "Kui City pole süüdi, siis miljoneid väärt trahv on häbiväärne. Kui nad pole süüdi, ei tohiks neid karistada. Kui nad aga on süüdi, tuleks keeld määrata. Igatepidi on tegu katastroofilise olukorraga," rääkis portugallane.

"Eilne oli jalgpalli jaoks hea päev," kommenteeris Guardiola. "Mängisime täpselt samade reeglite järgi nagu kõik teised. Kui oleksime neid murdnud, oleks meid karistatud."

Guardiola sõnul proovisid mitmed konkurendid kogu protsessi jooksul City mainet rikkuda. "Ärge minge meie selja taha ning hakake sosistama, mida me tegema peaks," sõnas hispaanlane. "Nüüd me näitasime, et nad eksisid. Inimesed peaksid otsust aktsepteerima. Tean, et eliitklubide nagu Liverpooli, Manchester Unitedi ja Arsenali jaoks on see ebamugav, et City sellises positsioonis on, aga nad peavad mõistma, et väärime siin olemist."

"Jose ja teised treenerid peaksid teadma, et meie mainele tehti kahju. Meie ees tuleks vabandada," jätkas ta. "Me ei eelda, et Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea ja Wolverhampton meid kaitseks, sest saame seda ka ise teha. Inimesed rääkisid korduvalt, et me petsime ja valetasime. Mingist süütuse presumptsioonist polnud juttugi."