Pep Guardiola valusast kaotusest: vahe on nüüd Liverpooliga liiga suur

Manchester City jaoks sai tiitlikaitsmine valusa hoobi eile õhtul, kui võõrsil mindi Wolverhamptoni vastu 2:0 juhtima, aga lõpuks lepiti 2:3 kaotusega. Kaotus tähendab seda, et Premier League'is ollakse kolmandal kohal, liidrist Liverpoolist jäädakse maha juba 14 silmaga. Tasub meeles pidada, et Liverpoolil on üks mäng veel ka varuks.

"Vahe on nüüd Liverpooliga liiga suur, seega jah," vastas Guardiola küsimusele, kas tiitliheitlus on nende jaoks läbi. "On ebarealistlik mõelda Liverpooli (püüdmise) peale. Me keskendume nüüd Leicester Cityle."

"Meil on jätkuvalt võimalus teiseks tõusta. Tean, milleks mu meeskond võimeline on, aga selline on hetkeseis."

"Olukord on meie jaoks väga halb," vahendas BBC ääreründaja Bernardo Silva sõnu. "Hooaja esimene pool on olnud masendav. Keegi ei arvanud, et me praeguseks hetkeks Liverpoolist nii kaugele maha jääme."

"Peame edasi liikuma," jätkas Portugali koondislane. "Teame, et tiitli võitmine on väga keeruline. Ma ei ütleks, et võimatu, aga väga raske."