Pep Guardiola tegi tuleviku osas tähtsa otsuse

49-aastane Guardiola on võitnud Cityga nelja aasta jooksul kaks Premier League`i tiitlit, ühe FA karika ja kolm Inglise liigakarikat.



"Oleme koos saavutanud palju, löönud väravaid, võitnud mänge ja karikaid ning oleme kõik selle edu üle väga uhked. Sellise toetuse omamine on parim asi, mis ühel juhil olla saab," kiitis Guardiola lepingu sõlmimise järel City juhtkonda.

Endise Barcelona ja Müncheni Bayerni bossi senine kontraht oleks läbi saanud järgmisel suvel.

Klubi esimees Khaldoon Mubarak ütles omalt poolt: "Pepiga lepingu pikendamine on loomulik jätk meie pikkade aastate jooksul arenenud koostööle. See leping on tema ja kogu klubi vahel valitseva vastastikuse usalduse ja austuse tulemus."

City on võitnud Guardiola juhtimisel 245 matšist 181, võiduprotsent on 73,87.