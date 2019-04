Pep Guardiola Manchester derbi eel: Unitedi kodustaadionil mängimist pole enam põhjust karta

Manchester Unitedi ja City jõuvahekorrad on viimaste aastate jooksul muutunud. Unitedi viimane Premier League'i tiitel pärineb aastast 2013, mil viimast hooaega oli klubi peatreener Sir Alex Ferguson. Vahepealsete aastate jooksul on City tulnud kahel korral meistriks ja tänavugi ollakse väga lähedal tiitlile. Viimasest seitsmest Old Traffordil (Man United kodustaadion -toim) peetud kohtumisest on City võitnud koguni viis.

"Ma ei taha teha teooriad selle osas, mis on juhtunud või võib tulevikus juhtuda," sõnas Guardiola mängueelsel pressikonverentsil. "Iga mäng on täiesti teistsugune."

"Üheks põhjuseks, miks City on viimase kümnendi jooksul suuresti arenenud, on see, et Old Traffordil pole enam hirmutav mängida," jätkas hispaanlane. "Varasemalt võis seal veidi keerulisem olla. Mängijad, kes on Cityl viimase kümnendi jooksul olnud, on vahekorrad võrdsemaks teinud."

"Tegu on derbi kohtumisega ja need on alati väga erilised. Tean, kui intensiivselt võib United mängida ja peame sellega hakkama saama. Oleme seda varemgi teinud ja püüame seekord uuesti."

City asub Premier League'is teisel kohal, liider Liverpoolist jäädakse kahe punktiga maha, ent neil on üks kohtumine vähem peetud. United asub kuuendal kohal, Meistrite Liigasse viivast neljandast positsioonist ollakse kolme silma kaugusel.