Pep Guardiola Liverpooli suurest edust: parem on sellele mitte mõelda

Manchester City jääb kaheksanda vooru üllatuskaotuse järel hooaega täiseduga alustanud Liverpoolist maha juba 8 punktiga.

"Vahe on suur, olen sellega kursis," sõnas Guardiola, vahendab BBC Sport. "Mitmetel põhjustel pole nemad (Liverpool) veel punkte loovutanud. Parem on sellele mitte mõelda, et üks meeskond juhib juba kaheksa punktiga. Hetkel on alles oktoober. Väga palju mänge on veel ees."

Viimati tegi Manchester City Premier League`i hooajale nii kahvatu stardi 2013/14 hooajal, kuid 2014. aasta kevadel võitis toona Manuel Pellegrini käe all mänginud City ikkagi Inglismaa meistritiitli.

Liverpooli ja City selle hooaja esimene omavaheline vastasseis toimub 10. novembril Anfieldi staadionil.