Pep Guardiola Liverpooli püüdmisest: peame palvetama

"Peame rohkem töötama, paremini mängima ja palvetama," kõlas Guardiola vastus küsimusele, mis nad tegema peavad, et Liverpool kinni püüda. "Kui kõik mängijad on terved, siis jah, me suudame konkureerida."

"Kõike me aga ei saa kontrollida. Peame mängima oma mängu," jätkas hispaanlane. "Nagu öeldud, siis kõike me ei saa kontrollida. Liverpool on teinud siiamaani fantastilist tööd."

"Ma usun, et ka minu meeskond on fantastiline. Liverpool on aga Euroopa meister ja nad on kaotanud kõigest kaks punkti. Peame neid õnnitlema. Tean, et me ei peaks nii palju neist maha jääma, aga nii see seis juba kord on."

Manchester City jääb ühe enam peetud mängu juures Liverpoolist maha juba 14 punktiga.