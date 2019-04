Pep Guardiola: Liverpooli lisaminutite võiduvärav ajas mind ropendama

Liverpool tõusis tänu võidule uuesti liidrikohale, Manchester City jääb neist kahe punkti kaugusele.

"Kui sa näed sellist asja, siis sa ütled oi s***!" sõnas Guardiola, mis mõtted teda lisaminutite värava järel valdasid.

Juba homme võõrustab Manchester City Premier League`is Cardiff Cityt ning tõuseks võidu korral uuesti liidriks.

Guardiola avalikustas tänasel pressikonverentsil, et sel hooajal 19 liigaväravat lööönud Sergio Agüero neid homme aidata ei saa. "Ta tundis eelmise mängu ajal midagi, loodetavasti pole seal midagi tõsist," märkis juhendaja.

"Hooaja lõpuni on jäänud seitse mängu. Meie eesmärk on selge - peame need kõik võitma, et meistriks tulla," lisas Guardiola.