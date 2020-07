Pep Guardiola: kuna meid ei eemaldatud ühestki sarjast, ei rikkunud me ka mingeid reegleid

City finantsiline tegevus on viimasel ajal olnud eriti terava pilgu all, kui klubi võitis esmaspäeval Rahvusvahelise Spordiarbitraaži CAS-i appelatsiooni, mis tühistas nende kaheaastase UEFA rahvusvaheliste võistluste keelu. Meeskonda süüdistati finantsiliste ausa mängu põhimõtete rikkumistes.

Hoolimata sellest, et klubi on viimase 20 aastaga kulutanud mängijate üleminekutele peaaegu 2,2 miljardit eurot, usub Guardiola, et klubi edu peegeldub hoopis Machester Unitedi, Arsenali ja Chelsea tulemustes.

Hispaanlane jätkab eitamist, et tema juhendatav klubi oleks iialgi rikkunud mingeid reegleid. Ta on veendunud, et esmaspäevase otsusega võitis õiglus.

“Ma olen kirjeldamatult õnnelik selle otsuse üle, mis näitas, et nende inimeste kriitika meie suhtes polnud õige,” rääkis Guardiola.

“Me oleme teinud selle 10 aastaga sammu edasi. Manchester City on investeerinud palju raha, kuid seda on teinud ka teised klubid. Meie tegime seda aga õigesti. Kuna meid ei eemaldatud ühestki sarjast, ei rikkunud me ka mingeid reegleid,” usub loots.

“Paljud klubid investeerivad. Näiteks Manchester United ja Arsenal kulutasid ajal, mil nad meistrid olid, rohkem raha kui teised,” tõi Guardiola välja.

“Me oleme ehitanud klubi, et konkureerida Inglismaa kõrgliigas ja Meistrite liigas. Selleks ma vajan, et organisatsioon oleks finantsiliselt tugev. Muidugi teeme ka meie vigu, kuid me alati järgime ausa mängu põhimõtteid,” kinnitas hispaanlane.