Pep Guardiola kritiseeris tihedat mängukalendrit: me pole selleks valmis

Manchester City naaseb koduliigas väljakule homme, kui kohtutakse Arsenaliga. Juuli lõpuks peab meeskond pidama lausa kümme liigamängu.

"Me oleme valmis mängima ühe mängu. Kolm päeva hiljem ja neli päeva hiljem me pole enam valmis. Ja mitte ainult Manchester City, kõik meeskonnad on samas seisus. Seetõttu peangi ma mängijaid igaks kohtumiseks vahetama," lausus Guardiola.

Hispaanlane lisas, et samas ta mõistab, et Premier League`i hooaja lõpetamisele pole head alternatiivi. "Peame üritama klubidele osaks saanud majanduslikku kahju vähendada," sõnas ta.



