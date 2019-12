Pep Guardiola avaldas, mis Manchester Unitedi vastu saatuslikuks sai

Unitedile tõid võidu Marcus Rashfordi ja Anthony Martiali tabamused, City eest oli täpne Nicolas Otamendi. City loots Pep Guardiola tõi ühe murekohana välja Unitedi kiirrünnakud, mis pidevalt nende väravale ohtu tekitasid.

"Olen rahul oma meeskonna mänguga," rääkis hispaanlasest peatreener. "Jätsime aga Unitedile seekord rohkem ruumi, kui eelmisel aastal. Teadsime, missugune kiirus Rashfordil, Martialil ja (Daniel) Jamesil on, aga vahel pole seda lihtsalt võimalik kontrollida."

"Kokkuvõttes mängisime nii, nagu mulle meeldis," jätkas Guardiola. "Olime pidevalt väljaku viimasel kolmandikul, kuid me ei suutnud paraku võimalusi ära kasutada. Mulle aga meeldis oma meeskonda vaadata, ehkki tean, et see paljudele ei meeldi."