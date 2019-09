Pep Guardiola avaldas, keda ta näeb Manchester Citys enda järglasena

Guardiola praegune leping kestab järgmise hooaja lõpuni ning katalaan on varem mõista andnud, et ta ei soovi ühe meeskonna juures väga pikka aega töötada.

Kui ta ise peaks ühel hetkel City juurest lahkuma, oleks Guardiola sõnul Arteta suurepärane valik tema alustatud tööd jätkama. "Olen üsna kindel, et temast saab edukas peatreener," sõnas Guardiola Standardile.

"Varem või hiljem see juhtub. Ta on 37-aastane, seega treenerina veel noor, aga tal on juba kogemust, kuidas suurte meeskondade ja suurte mängijatega hakkama saada."

Arteta oli enne City juures abitreeneriks hakkamist pikalt Evertoni ja Arsenali keskpoolkaitsjaks ning Guardiola sõnul on tema trumpideks eelkõige suurepärased teadmised Inglismaa liigast ning meeletu töötahe. "Tal on eriline anne analüüsida juhtunut ja lahendusi leida. Ta on mind palju aidanud."