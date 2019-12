Peatreeneri vallandanud West Ham United kaalub üllatusmehe palkamist

West Ham on nüüd viimasest 12-st liigamängust kaotanud juba üheksa ning neid lahutab väljalangemistsoonist vaid üks punkt.

Briti meedia andmetel võib Londoni klubi uueks peatreeneriks tõusta senine abitreener Enzo Maresca, kes saabus klubisse koos Pellegriniga. Esimesena käis Maresca nime välja Itaalia jalgpalliajakirjanik Nicolo Schira, kes oli suvel esimesena avalikustanud ka Sebastien Halleri rekordilise ülemineku Frankfurdi Eintrachtist West Hami.

39-aastast Marescat peetakse taktikaliselt väga hea vaistuga treeneriks. The Guardiani andmetel oli just itaallase taktikaline plaan see, mis tõi novembri lõpus West Hamile võõrsil üllatusliku 1:0 võidu Chelsea üle.

Premier League`i tabeliseis:

Standings provided by Sofascore LiveScore