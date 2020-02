Paul Scholes peab Manchester Unitedi otsust veidraks

Nigeeria koondisse kuuluv Ighalo - kes võeti laenule selle hooaja lõpuni hiinlaste Shanghai Shenhuast - peaks Unitedi eest debüüdi tegema esmaspäeva õhtul Chelsea vastu.

"Ma ei usu, et see oleks meile pikaajaline lahendus. Ma arvan, et Hiinas oli tema väravate löömise rekord väga hea, aga kas see on ka piisavalt usaldusväärne? Ma tõesti ei tea," sõnas Scholes The Mirrorile.

"Ta (Ighalo) mängib seljaga värava poole, mis on iseenesest hea, sest see toob Unitedi mängu midagi teistsugust. Kuid kui mängija liitub Unitediga, siis oodatakse, et tal oleks tõeliselt kõrge kvaliteet. Seda ta peab veel tõestama. Ma hästi ei usu, et ta väga palju mänge alustab," kahtleb 45-aastane Scholes.

30-aastane Ighalo on varem Inglismaal mänginud Watfordi klubis, kus lõi 100 mänguga kokku 40 väravat. Enamus neist väravatest sündis aga Inglise esiliigas.