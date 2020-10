Paul Pogba tembeldas Lähis-Ida meediast ringlema läinud häirivad kuulujutud libauudiseks

Macron ütles 16. oktoobril tapetud kooliõpetaja Paty mälestusteenistusel, et Prantsusmaa ei loobu oma karikatuuridest ning et Paty, kes näitas tunnis prohvet Muhamedi pilapilte, püüdis oma õpilastele näidata, kuidas saada kodanikeks. "Ta tapeti just selle pärast, et ta kehastas vabariiki. Ta tapeti, sest islamistid tahavad meie tulevikku. Nad teavad, et vaiksete kangelastega nagu tema ei saa nad seda kunagi," sõnas Macron.

Veel kirjeldas Macron Paty mõrva kui "islamistlikku terroriakti" ja lisas: "Islamiterrorismi koledustele on ainsad vastused ühtsus ja vankumatus."

Prantsuse presidendi sõnavõtt on islamiusuliste seas pahameelt tekitanud üle maailma ning erinevad Lähis-Ida uudisteagentuurid segasid loosse ka Manchester Unitedi staarmängija, kes pööras oma 20. eluaastates samuti islamiusku.

"Vastuvõetamatu. Libauudis," kirjutas Pogba oma Instagrami story's, lisades, et on uudiste peale, nagu ta olevat Prantsusmaa koondise esindamisest loobunud, "kohkunud, vihane, šokeeritud ja peetunud", vahendab Daily Mail.

Ühtlasi väideti Lähis-Ida uudistekanalites, nagu oleks Pogbad pahandanud Prantsusmaa valitsuse otsus määrata Paty'le postuumselt riigi kõrgeim teenetemärk, Auleegioni orden. Väidetavalt pidas Pogba seda otsust enda ja Prantsuse moslemite jaoks solvavaks, eriti seetõttu, kuna islamiusk on Prantsusmaal pärast kristlust suuruselt teine religioon. Riigis on hinnanguliselt umbes kuus miljonit moslemit.

47-aastasel Samuel Paty'l lõikas 16. oktoobril pea maha 18-aastane Moskvas sündinud tšetšeen Abdullakh Anzorov.

27-aastane Pogba on alates 2013. aastast Prantsusmaa rahvusmeeskonda esindanud 72 mängus ja löönud 10 väravat.