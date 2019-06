Paul Pogba tahab Unitedist lahkuda: praegu on õige aeg klubivahetuseks

Pole saladus, et Pogbast on väga huvitatud nii suurkulutaja Madridi Real, kus ta saaks töötada kaasmaalase Zinedine Zidane`i käe all, kui prantslase endine koduklubi Torino Juventus.

"Nagu te ütlesite, jutte on palju õhus ja mõtlemist samuti. Mina olen Manchesteris olnud kolm aastat ja mul on läinud hästi: mõned head momendid ja mõned halvad, nagu kõigil. Nagu kõikjal mujal," rääkis Pogba, kirjutab ajaleht The Guardian.

"Pärast seda hooaega ja seda, mis tänavu kõik juhtus, hooajal, mis oli minu karjääri parim... ma mõtlen, et minu jaoks oleks hetkel hea aeg lahkuda ja proovida kuskil mujal uut väljakutset. Mõtlen sellele, et ma saaks mujal uue väljakutse," tunnistas prantslane.

Pogba siirdus Old Traffordile 2016. aasta augustis, mil United maksis Juventusele toona uut maailmarekordit tähistanud 89,3 miljonit naela.

Manchesteris on prantslane näidanud ebastabiilset mänguvormi, kuid on ikkagi löönud 92 kohtumisega kokku 24 väravat. Lõppenud hooajal valiti prantslane kaasmängijate (PFA) poolt ka Premier League`i sümboolsesse koosseisu.