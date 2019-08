Paul Pogba: küsimärk minu tuleviku osas püsib

Pogbat on kogu suve jooksul seostatud klubist lahkumisega ning prantslasest maailmameister tunnistas seda suve alguses ka ise. "Pärast seda hooaega ja seda, mis tänavu kõik juhtus, hooajal, mis oli minu karjääri parim... ma mõtlen, et minu jaoks oleks hetkel hea aeg lahkuda ja proovida kuskil mujal uut väljakutset," rääkis Pogba toona.

Ehkki Inglismaal läks üleminekuaken eelmisel nädalal kinni, on mujal Euroopas veel klubivahetused lubatud, mis tähendab, et soovi korral saab Pogba veel Manchester Unitedist lahkuda.

Nüüd tunnistas prantslane, et tema tulevik on jätkuvalt lahtine. "Tean, et erinevaid asju on öeldud. Aeg näitab, mis saab. Kõik on jätkuvalt üks suur küsimärk," sõnas poolkaitsja pärast pühapäevast 4:0 võitu Londoni Chelsea üle.

"Praegu olen ma siiski Manchesteris," jätkas Pogba. "Mul on koos tiimikaaslastega lõbus. Tahan alati mänge võita ning annan alati oma meeskonna eest kõik."