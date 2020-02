Ootamatult raske võidu saanud Liverpool astus järjekordse sammu tiitli suunas

Südikalt mänginud Norwichi vastu jõudis Liverpool sihile alles 78. minutil. Võitjate kangelaseks kerkis vahetusest mängu sekkunud Sadio Mane, kes kastis suurepärase tehnikaga palli omaks võttis ja mänguvahendi täpselt posti kõrvalt väravasse saatis.

Liverpoolil on 26 mänguga Premier League'is kirjas juba 25 võitu. Punkte on kaotatud vaid ühes matšis, kui mullu sügisel lepiti viiki Manchester Unitediga. 26 mänguga rekordilised 76 punkti kogunud Liverpool edestab teisel kohal paiknevat Manchester Cityt juba 25 silmaga.

Tiitli kindlustamiseks vajab Liverpool järgmise 12 vooruga veel vaid 15 punkti. Tegelikkuses võib selleks ka vähem tarvis minna, sest lähimat jälitajat Manchester Cityt ähvardab karistus punktide mahaarvamise näol.

Päeva esimeses matšis alistas Burnley võõrsil 2:1 Southamptoni. Külalistele tõi võidu Matej Vydra tabamus 60. minutil.

