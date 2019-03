Ole Gunnar Solskjaeri leping Moldega on lõpetatud

Solskjaeri käe all on Manchester Unitedi tulemused läinud järjest paremaks. 17 kohtumisest on võidetud koguni 14. Kolmapäeval tehti ajalugu Meistrite Liigas, kui esimese meeskonnana tuldi välja kodumängus saadud kaheväravalisest kaotusseisust. Koduväljakul Pariisi Saint-Germainile 0:2 kaotanud United sai võõrsil 3:1 võidu, mis tagas neile edasipääsu veerandfinaali.

Heade tulemuste tõttu levivad Briti meedias pidevalt jutud, et United sõlmib norralasega käimasoleva hooaja järel uue lepingu, tehes Solskjaerist meeskonna täiskohaga peatreeneri.

Samal arvamusel on ka Unitedi mängijad. Vasakkaitsja Luke Shaw sõnul on "kindel", et Solskjaeriga pikendatakse koostööd. Ründaja Romelu Lukaku küsis pärast PSG võitmist, et "mida Solskjaer peaks veel saavutama?".

"See on kõigest meedia jutt," rääkis Solskjaer spekulatsioonidest. "Mina olen siin, et tööd teha. On tõsi, et minu leping Norra klubi Moldega lõpetati, sest kaks lepingut ei saa korraga olla."

"Mul on hetkel leping Unitediga, mis kehtib juunikuu lõpuni."