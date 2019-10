Ole Gunnar Solskjaer saatis Liverpooli suunas teele teravmeelse torke

Raul Ojassaar reporter RUS 6

Ole Gunnar Solskjaer Foto: Martin Rickett, PA Wire/PA Images/Scanpix

Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer on küll ise hetkel Unitedi kehva käekäigu tõttu korraliku surve all, kuid leidis hetke, et pisut puid alla panna Premier League'i hetkeliidrile Liverpoolile.