Ole Gunnar Solskjaer: Paul Pogba jätkab Manchesteris

Paul Pogbat on pikalt seostatud Inglismaalt lahkumisega ning võimalikes kosilasteks on peetud Barcelonat, Madridi Reali ja endist koduklubi Torino Juventust. Ka prantslane ise teatas suve alguses, et tahab keskkonnavahetust ja alles eelmisel nädalal sõnas Pogba, et tema tuleviku osas püsivad küsimärgid.

"Meedia tõstatab alati küsimärke Pogba osas," rääkis Unitedi peatreener Solskjaer esmaspäevase mängu eelsel pressikonverentsil. "Minu arust pole see kummaline, kui mängija räägib, et ta naudib jalgpalli mängimist ja tal on praeguste meeskonnakaaslastega lõbus."

"Loomulikult ta ütles, et tema tuleviku osas on küsimärk üleval, sest tema puhul tõstataksegi alati küsimusi," jätkas norralane. "Pole olnud ühtegi pressikonverentsi, kus ma ei peaks vastama Pogba tuleviku kohta. 80% tema jutust oli tegelikult, et ta naudib praegust aega."

"Mina Pogba pärast ei muretse. Seega jah, ta jätkab Manchester Unitedis."

Manchester Unitedi hooaeg jätkub esmaspäeva õhtul, kui Premier League'i teise vooru kohtumises minnakse vastamisi Wolverhampton Wanderersiga.