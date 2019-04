Ole Gunnar Solskjaer õpib ikka parimatelt ehk kasutusel sir Alex Fergusoni parimad võtted

Üheks peamiseks teemaks olnud Unitedi kehv mänguvorm ning sellele on viidatud mitmelt poolt. City peatreener Pep Guardiola on öelnud, et Old Traffordil mängimist polegi vaja enam karta.

Samal ajal on mõttemängude osas kõvasti targemaks saanud ka Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer. Nimelt teatas ta City'ga peetava matši eel, et Manchesteri sinise poole meeskonna mehed mängivad reeglina mustalt ning teevad palju taktikalisi vigu.

Solskjaeri sellise väljaütlemise peale leiti Inglismaa meedias koheselt, et norralane on ära õppinud Unitedi legendaarse peatreener sir Alex Fergusoni mõjutusvõtted. Nimelt leiti mitmel pool, et Solskjaer üritas sellise sõnavõtuga ajada ManCity leeri veidike närvi ning samas püüdis ta sellega mõjutada ka kohtunikke.

„Sir Alex Ferguson oli mõttemängudes suur meister. Ta tegi kõik võimaliku, et tema sõnum jääks kõlama. Ei olnud oluline, kas sihtmärgiks oli vastasmeeskond või kohtunikud,“ kirjutas Sportsmaili veergudel inglasest jalgpallikohtnik Mark Clattenburg. „Olen näinud Solskjaeri kommentaare City taktikaliste vigade kohta pallikaotuste järel. Tegelikult on tema jutus mõte olemas. Palli kaotamise järel on nad tihtilugu kaitsetud ja vajavad taktikalisi vigu.“

„City ridades teeb selliseid vigu Fernandinho. Unitedis on samasuguses rollis Nemanja Matic. See ongi selliste mängijate töö,“ lisas ta. „Kohtunikud on ju kõigest teadlikud. Mängueelseid kommentaare ei tasu seega eriti jälgida.“