Ole Gunnar Solskjaer on kõvem kui kaardimaja

Järjestikused kaotused, nende seas ka kolmapäevane allajäämine Istanbuli Basaksehirile on norralase jalgealuse tuliseks teinud. Osade kuulduste kohaselt võib Solskjaer saada ametist priiks, kui homme Evertonile kaotatakse.

"Kui ma ei usalda oma tõekspidamisi ja väärtusi, siis kes seda veel teeks?" vahendab BBC Sport Unitedi peatreeneri sõnu. "Ma ei vaata ühte või kahte tulemust ega kuku kokku nagu kaardimaja."

Solskjaer lisas, et tal on klubiga on olnud alati "avatud ja aus dialoog" ning Old Traffordil võimul olevad isikud on näidanud "tugevat juhtimisvõimet".

Enne kolmapäevast kaotust Meistrite liigas oli United pühapäeval Inglise kõrgliigas tunnistanud Londoni Arsenali paremust. Liigatabelis hoitakse alles 15. kohta.

Kui Evertoni vastu tehakse ükskõik milline teine tulemus peale võidu, tähistaks see Unitedi klubi ajaloo halvimat hooaja algust seitsme mängu peale.

Solskjaer usub, et tema mängijad on valmis Goodison Parkil ebaõnnestumised ümber pöörama. "Man Unitedi mängijale, treenerile ja peatreenerile on teatud nõudmised ja ootused. Peame olema vaimselt tugevad. Oleme parim ja suurim klubi maailmas. Me ei oodanudki peale kolmapäeva midagi muud kui kriitikat. Sellega tuleb lihtsalt tegeleda," jätkas norralane.

"Poisid on valmis reageerima. Oleme kõik haavunud. Pole kunagi lihtne lühikese aja jooksul kaks mängu järjest kaotada, kuid see on jalgpall."

Solskjaeri järeltulijaks on BBC-s pakutud endist Tottenhami peatreenerit Mauricio Pochettinot, kes oli üks kolmest kandidaadist ka 2016. aastal Louis van Gaali asendajaks. Lõpuks kaotas argentiinlane siiski Jose Mourinhole.



