Ole Gunnar Solskjaer: mõned Manchester Unitedi mängijad tuleb maa peale tagasi tuua

Kaspar Ruus RUS 1

Ole Gunnar Solskjaer Foto: Craig Mercer, Sportimage/PA Images/Scanpix

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester Unitedi suurepärane vorm Ole Gunnar Solskjaeri käe all on raugenud. Kui esimesest 17 kohtumisest saadi 14 võitu, siis viimasest seitsmest matšist on kaotatud koguni viis.