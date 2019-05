Ole Gunnar Solskjaer jätab kehvas vormis jalgpallurid mängudest eemale

Manchester Unitedi hooaeg lõppeb täna, kui Premier League'i viimases voorus minnakse vastamisi Cardiffiga. Uueks hooajaks algab ettevalmistus 1. juulil. Solskjaer avaldas, et kõikide jalgpallurite jaoks on välja mõeldud individuaalsed treeningkavad, et mehed juba juuliks vormis oleksid.

"Ma eeldan, et nad on 1. juulil mänguvormis. Me ei kavatse raisata esimest 10 päeva sellele, et jalgpallureid vormi saada," sõnas Solskjaer. "Meil on võrreldes konkurentidega pikem suvepaus ja peame selle eelise ära kasutama."

"Tahame ainult mängijaid, kes on vormis. See ei ole ähvardus, aga need, kes pole 1. juulil valmis, jäävad ilmselt suvistest sõprusmängudest kõrvale," lisas norralane.