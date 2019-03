Ole Gunnar Solskjaer: eesmärk on Unitediga taas Premier League võita

46-aastase norralase sihid ametis on kõrged. "Tahame taas Premier League'i tiitli pea kohale tõsta. Seda oleme harjunud tegema aastate jooksul palju," sõnas Solskjaer. "Me ei saa väga pikalt enam oodata sellega, ehkki selge on, et see ei toimu üleöö."

"Ma kavatsen olla jätkuvalt mina ise. Tahaksin väga tiitleid võita ja ei jõua ära oodata, et saaks proovida meeskonda paremaks teha," lisas norralane. "Olen töötanud klubi juures nüüdseks kolm kuud ja arengut on näha. Teame, et meil on veel siiski palju, kuhu pürgida."

Solskjaeri tüürile asumise ajal paiknes United liigas kuuendal kohal, Meistrite Liigasse viiv neljas positsioon asus 11 punkti kaugusel. Nüüd paiknetakse tabeli viiendal real, neljandal kohal olevast Londoni Arsenalist jäädakse maha kahe silmaga.

"Oleme heal positsioonil, et koht Meistrite Liigas kindlustada, kuid kõik selgub alles 12. mail (Premier League'i viimane voor - toim)."