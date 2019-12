Ole Gunnar Solskjaer avaldas käimasoleva hooaja ühe suurima murekoha

Solskjaeri ja Unitedi jaoks on käimasolev hooaeg kulgenud keeruliselt ning Premier League'is on 14 vooruga kirjas vaid neli võitu. Viimati lepiti koduväljakul 2:2 viiki Aston Villaga. 18 punktiga asuvad norralase hoolealused meistriliigas üheksandal kohal. Viimati oli neil 14 mänguga vaid 18 silma kogutud hooajal 1988/1989.

"Tabelikoht ei ole minu jaoks hetkel suurim mure, sest tabeliseis on hetkel ülimalt tihe," tõdes Solskjaer pärast pühapäevast kohtumist. "Ma ei istuks siin ja räägiks, et oleme viiendad, kui oleksime ühe värava veel löönud. Minu eesmärk on panna meeskond häid esitusi tegema ja niimoodi kolm-neli tükki järjest ja siis ka tulemusi."

"Meil on olnud nii palju mänge, kus oleme juhtinud, aga pole suutnud võita," jätkas Unitedi loots. "Kuuel või seitsmel korral oleme kas 1:0, 2:1 või 3:2 ees olnud. Peaksime olema paremad nende kohtumiste ära vormistamises."

Manchester Unitedi jaoks jätkub hooaeg kolmapäeval, kui Premier League'is võõrustatakse Tottenham Hotspuri.