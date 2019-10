Old Traffordil lähevad vastamisi Inglise kõrgliiga hinnatuimad meeskonnad

Need on saareriigi auhinnatuimad meeskonnad. Manchester United on tulnud Inglismaa kõrgliiga võitjaks 20 ja Liverpool 18 korral.

Sel hooajal on Liverpool paremas seisus. Nad pole kaotanud ühtegi matši ning on 24 punktiga esikohal. Teisel kohal on tiitlikaitsja Manchester City, kes on 8 punktiga Jürgen Klopi tiimist taga.

Manchester United on alustanud hooaega kahvatult - neil on vaid 9 punkt, mis annab alles 12. koha. Sheffield United ja Brighton on sama skooriga 13. ja 14.

Sheffield United on viimase kolme vooruga löönud vaid ühe värava. Eelmises matšis kaotasid nad 0:1 autsaider Newcastle Unitedile. Manchester United on korjanud 8 vooruga 9 väravat ja Liverpool 20. Liverpool murdis eelmises kohtumises Leicester City vastupanu tulemusega 2:1.

Inglise kõrgliigas on Manchester United omavahelistes matšides Liverpooliga näidanud paremat statistikat. “Punased kuradid” on vastastele tuule alla teinud 28 korral, kaotanud 14 ja viigistanud 12 matši. Kogu klubide ajaloo vältel on need kaks kohtunud 230 korda. Tulemusega 88:76 juhib Manchester United. 66 duelli on lõppenud viigiga.

Eelmisel hooajal lõppes kohtumine Old Traffordi staadionil 0:0, kuid Liverpooli kodus võitsid võõrustajad 3:1. Ajaloo põhjal pole Jürgen Klopi tiimil pühapäeval head šansid. Klopp pole varasemal viiel visiidil Old Traffordi murule seal Manchester Unitedit kordagi võitnud.

Sel nädalavahetusel ja esmaspäeval kannavad voogedastusplatvorm TVPlay Premium ja TVPlay Sports kanalid üle alljärgnevad viis Inglise kõrgliiga matši.

19. oktoober:

14:20 Everton - West Ham

16:50 Tottenham Hotspur - Watford

19:20 Crystal Palace - Manchester City

20. oktoober:

18:15 Manchester United – Liverpool

21. oktoober