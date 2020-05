OHTLIK TREND | Premier League'i jalgpallurid tõmbavad peo käima alkoholi ja unerohuga, riskides fataalsete tagajärgedega

Ajalehe Daily Telegraph andmetel otsib vähemalt üks Premier League'i mängija abi unerohu sõltuvuse vastu. Arstid hoiatavad, et unerohu pideval tarbimisel ning üledoseerimisel võivad olla surmavad tagajärjed, eriti veel koos alkoholiga.

"Enne eriolukorda võis näha mängijaid neid avalikult krõbistamas ööklubides või majapidudel," ütles ühe mängija agent ajalehele.

Sportlasi vaimsetel teemadel nõustava asutuse Sporting Chance kliiniku juhataja Clin Brandi sõnul on unerohud äärmiselt sõltuvust tekitavad ja väga ohtlikud.

Endine Inglismaa koondislane Paul Merson on varasemalt rääkinud joomismängust, mida ta harrastas koos teise vutikuulsuse Paul Gascoigne'iga, kellega ta elas koos Middelsbrough's.

"Me mängisime igal reedel ühte mängu. Tulime treeningult tagasi ning andsime mu vennale ja Pauli sõbrale Jimmyle raha, et nad tooks meile mõned pudelid punast veini. Panime veini suurtesse kannudesse ning istusime igaüks oma toolile. Kohvilaual oli hunnik raha ning me hakkasime veini jooma ning iga tunni tagant võtsime ühe unerohu. Kes viimasena magama jäi, võttis laualt raha ja läks voodisse," on Merson Sky telekanalis meenutanud.