Newcastle United - jalgpalli uus suurvõim, kelle tulevased omanikud on senistest esirikkuritest 14 KORDA varakamad

Inimõiguslased (lisaks Saudi Araabias inimõiguste piiramisele ja surmanuhtluse kasutamisele on ette heidetud ka riiki kritiseerinud ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva Istanbuli saatkonnas) ning Premier League'iga seotud Katari rahabossid on üritanud küll Newcastle'i omanikuvahetuse vastu võidelda, kuid tõenäoliselt saab tehing lähiajal ametliku kinnituse. Nii on just kirde Inglismaal paikneval tiimil edaspidi kõige rikkamad omanikud. Lubatud on juba ka meeletuid osturallisid.

Spordimaailm on aastaid sellega harjunud, et Katari ja Araabia Ühendemiraatide rahabossid annavad tooni paljudel spordialadel. Loomulikult ei ole sellest puutumata jäänud ka jalgpall. Nüüd on uue tegijana spordiareenile tulemas Saudi Araabia. Võrreldes kahe eelmainituga on tegemist tunduvalt suurema ja seega ka rikkama riigiga. Saudi Araabia sai hiljuti kõvasti tähelepanu, kui just nende koduhoovis selgitati profipoksi üliraskekaalu maailmameister. Mäletatavasti seljatas Anthony Joshua selles titiliduellis Andy Ruiz juuniori. Nüüd tahavad saudid suurejooneliselt siseneda tippjalgpalli.