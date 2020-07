Newcastle United jäi rikkast omanikust ilma, Saudi Araabia investeerimisfondil katkes kannatus

Konsortsium, kuhu kuulusid Saudi Araabia suveräänne investeerimisfond PIF, PCP Capital Partners ja Reuben Brothers, olid tänavu aprillis Newcastle Unitedi omaniku Mike Ashleyga kokku leppinud 300 miljoni naela suuruses tehingus.

Kuna Newcastle`i omanikuvahetust pole siiani Inglismaa jalgpalliliidus heaks kiidetud, sest tehingut kontrollitakse jätkuvalt Premier League'i omanike poolt, otsustas PIF oma ostusoovist taanduda. Konsortsium teatas, et loobub tehingust "suure kahetsusega".

PCP Partnersi taga seisnud Suurbritannia ärinaine Amanda Staveley ütles, et tehingu ärajäämine on väga kahetsusväärne.

"See on kohutav," teatas Staveley ja lisas, et Newcastle`i piirkonda oleks tulnud väga suured investeeringud. "Oleme fännide pärast väga nördinud. Tahame siiralt meie poolehoidjaid tänada - tänan neid isiklikult meie toetamise eest."

Kroonprints Mohammed bin Salmani loetakse maailma üheks rikkamaks inimeseks - tema varanduse suuruseks olevat 2,8 miljardit eurot -, kuid samas on teda seostatud mitmete inimsusevastase kuritegudega.