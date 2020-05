Neutraalsetel staadionitel mängimine läheb Inglise klubidele maksma 78 miljonit

Telegraph kirjutab, et eksperdid on välja arvutanud, et kõrgliigaklubide kaotus oleks umbes 70 miljonit naela.

Rahaline tagasilöök oleks tingitud sellest, et klubid jääks ilma reklaamisummadest, mille laekumine on otseselt seotud oma koduareenil mängimisega.

Enamus Inglise kõrgliigaklubisid on neutraalsetel staadionitel mängimise vastu. Ametliku kirja on selle kohta saatnud valitsusele Londoni tippklubid Chelsea, Tottenham Hotspur ja Arsenal.

Samas on jalgpalliliiga ja valitsuse tasemel siiani otsustatud, et Premier League`i hooaeg saab jätkuda vaid juhul, kui mängud peetakse maksimaalselt kümnel staadionil.

Telegraph kirjutab veel, et klubijuhtidel on suur hirm, et see kahjusumma kasvab veelgi suuremaks, kui neil tuleb ka uut hooaega alustada neutraalsetel väljakutel.

Premier League'is mängiti viimati 13. märtsil. Hetkeseisuga loodetakse, et hooaeg saab jätkuda alates 12. juunist.