Neljapäeval selgub, kas Premier League'i tiitliheitlusest saab veel asja

Madis Kalvet reporter RUS 1

Liverpool krooniti viimati klubide MM-i võitjaks. Nüüd jätkatakse heitlust Premier League'is. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Liverpool on sel hooajal olnud Inglismaa jalgpallimeistrivõistlustel tõeliseks valitsejaks. Liverpoolil on tabeliliidrina kirjas 16 võitu ja üks viik. Kokku annab see 49 punkti. Liverpooli lähimaks jälitajaks on Leicester City, kes on ühe enam peetud kohtumisega kogunud tabeliliidrist 10 punkti vähem.