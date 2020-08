Neli Chelsea jalgpallurit nakatusid koroonasse, vähemalt kaheksa mängijat on pandud karantiini

Portaalil Goal.com on isolatsiooni paigutatud mängijatest nelja nimed teada: Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic ja Fikayo Tomori. Küll aga pole selge, kas nemad on just positiivse proovi andnud mängijad või peavad nad muudel põhjustel isolatsioonis olema. Näiteks käisid paljud Inglismaa jalgpallurid kahe hooaja vahepeal välismaal puhkamas ning nad peavad seetõttu tagasi naastes karantiinis olema.

Chelsea meeskonna seas viidi koroonaviiruse testimine läbi möödunud nädala lõpus seoses uue hooaja ettevalmistusperioodi algusega. Londoni klubi pole ainus, mille ridades on tuvastatud koroonaviirusesse nakatunuid. Viimase nädala jooksul on positiivseid proove avastatud ka Sheffield Unitedi, West Ham Unitedi ja Brightoni ridades. Kokku on seni tuvastatud Premier League'is 14 koroonaviiruse juhtumit.

Inglismaa kõrgliiga uus hooaeg algab praeguse plaani kohaselt 12. septembril.