Mustad hobused, ebastabiilsed suurklubid ja ootamatud üllatajad

Inglismaa kõrgliiga on esimeste voorudega pakkunud juba mitmeid pööraseid tulemusi: Aston Villa - Liverpool 7:2, Manchester City - Leicester City 2:5, Tottenham Hotspur - West Ham United 3:3, Manchester United - Tottenham Hotspur 1:6 jne. Senised mängud ning koroonast tingitud tihe mängugraafik annavad lootust, et tänavune hooaeg tõotab tulla viimaste aastate üks põnevamaid, kus tiitliheitluses on rohkem kui üks-kaks tavapärast klubi.

Kaks musta hobust