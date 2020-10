Mullu karjääri lõpetanud vanameister Petr Cech on tagasi Chelsea koosseisus

38-aastane Cech, kes viimased neli aastat veetis Arsenalis, lõpetas 2019. aasta kevadel karjääri. Mängijakarjääri järel naasis kuulus väravavaht pikaaegse koduklubi Chelsea juurde, kus temast sai meeskonna nõunik.

Nüüd on aga tšehh tagasi Chelsea 25-liikmelises Premier League'i koosseisus. "Ta nimetati koosseisu hädavariandiks. See on ettevaatusabinõu enneolematute tingimuste tõttu, mille koroonakriis on põhjustanud," seisis teates, kus lisati, et Cech on lepinguvaba mängija.

Lisaks Cechile on sinisärkide koosseisus veel kolm väravavahti: Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga ja Willy Caballero.

Aastatel 2004-2015 Chelseas mänginud Cech tuli klubi särgis neljakordseks Inglismaa meistriks ja karikavõitjaks. 2012. aastal aitas ta leivaisa Meistrite Liiga võitjaks, hooaeg hiljem triumfeeriti Euroopa Liigas.