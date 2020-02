Mourinho: Tottenhami esinelikus lõpetamine oleks minu karjääri parim saavutus

Tottenhamil on pikaks ajaks vigastustega väljas nende kaks esiründajat - Harry Kane ja Son Heung-min.

"Tottenham pole suutnud liigamängudes ilma Harry ja Sonnyta võita alates 2014. aastast. See ütleb nii mõndagi,” sõnas Mourinho tänasel pressikonverentsil.

"Kui me sellises olukorras suudame esinelikusse murda, oleks see uskumatu. Uskumatu saavutus poiste poolt. Kavatseme selleks endast kõik anda. Ja kui see õnnestub, siis see oleks minu karjääri parim saavutus," lisas Mourinho, kes on tulnud treenerina nii Inglismaa, Hispaania, Itaalia kui Portugali meistriks.

Tottenham kohtub homme võõrsil oma lähima rivaali Chelsea`ga, kellest jäädakse maha ühe punktiga.

