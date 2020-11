Mourinho tögas Madridi Reali: lähen vaatan, mis nad Bale`ist kirjutavad

Tottenhami peatreener Jose Mourinho oli vahetusest sekkunud Bale`i võiduväravast mõistagi vaimustunud, kuid ei jätnud kasutamata ka võimalust, et teha torge oma endise koduklubi Madridi Reali aadressil.

"Muidugi olen väga rahul Bale`iga - ta vääris seda. Me teame, et me hoolime temast ja me teame, et tema hoolib meist. Ta on meie jaoks perfektne valik, väga rahulik, väga intelligentne ja heas tujus," lausus Mourinho ja lisas: "Kui mul on viis minutit aega, lähen uurimisretkele, et kontrollida, mida Madridi veebisait ütleb."

Teatavasti on Bale Tottenhamis laenul just Madridi Realist, kus talle enam kohta ei leitud. Ja olgu öeldud, et Reali kodulehekülg ei leidnud Bale`i võiduvärava kajastamiseks ruumi.