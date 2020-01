Mourinho tögas ajakirjanikke: tahan Mbappe laenule võtta

Küsimusele, kas Cavani on Tottenhami vaateväljas, vastas Mourinho: "Ma arvan, et mul on head suhted mr Nasseriga (PSG president - toim.) ja mr Leonardoga (PSG spordidirektor). Tahan neid suurepäraseid suhteid hoida ja need suhted tuginevad vastastikusel austusel. Ma ei hakka rääkima Paris Saint-Germaini mängijatest."

Pärast väikest pausi Mourinho lisas: "Kui te muidugi tahate nalja saada, siis nad on minu sõbrad ja võiksid mulle Mbappe laenule saata. Rohkem pole mul selle kohta midagi öelda."

Poolkaitsja Christian Erikseni võimaliku ülemineku kohta Milano Interisse ütles Mourinho vaid seda, et taanlane mängib homme Premier League`is Norwich City vastu.