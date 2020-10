Mourinho teab, miks temast Wengeri raamatus juttu ei ole: milleks kirjutada kaotustest?

"Sa ei hakka kirjutama peatükki 12-st või 14-st mängust, millest sa ühtegi ei võitnud," põhjendas Mourinho Sky Sportsile, miks teda Wengeri raamatus ei mainita.

"Seega milleks minust tema raamatus rääkida. Raamat on välja antud selleks, et endale meeldida, enda üle uhkust tunda. Nii et ma saan olukorrast suurepäraselt aru," lisas portugallane.

Mourinho ja Wenger olid vutiväljaku kõrval suured rivaalid ning kohtusid omavahel alates 2004. aastast 19 korda. Neist 10 mängu võitis Mourinho ja vaid kaks Wenger. Eriti masendavad olid need numbrid Wengeri jaoks, kui Mourinho juhendas linnarivaal Chelsea`t ja võitis kolm Inglismaa meistritiitlit.