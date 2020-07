Mourinho polegi imemees: mannetu rünnakuga Tottenham kaotas taas punkte

Jose Mourinho hoolealustel ei tulnud rünnakul suurt midagi välja, kohtumise jooksul ei suudetud palli kordagi Bournemouthi väravaraami suunata.

90. minutil jõudis võidule lähedale hoopis Bournemouth, aga VAR otsustas, et Joshua King mängis enne palli väravasse veeremist käega.

Tottenham on 34 mänguga kogunud 49 punkti, tabelis ollakse üheksandal kohal. Neljandal ehk viimast Meistrite liigasse viivat kohta hoidvast Leicester Cityst jääb Tottenham maha 10 punktiga. Et Premier League'i hooaja lõpuni on jäänud neli vooru, on võistkondadel võimalik teenida maksimaalselt 12 punkti.

Teises lõppenud kohtumises tegid Everton ja Southampton Liverpoolis 1:1 viigi. Kell 22.15 algas Aston Villa ja Manchester Unitedi matš.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore