Mourinho pani alavormis Tottenhami staari treeningul kiiresti paika

Mourinho meenutas, et küsis treeningväljakul Allit nähes esimese asjana: "Kas sina oled Dele või Dele vend?"

Kui Tottenhami 23-aastane poolkaitsja vastas, et on Dele, teatas Mourinho koheselt: "Okei, sel juhul mängi nagu Dele."

Mourinho lisas, et proovib Inglismaa koondislase jaoks leida Tottenhamis parima taktikalise lahenduse, kus mängides võiks Alli end hästi ja õnnelikuna tunda. "Ta on ju ilmselgelt täiesti fantastiline jalgpallur. Tal on olnud viimasel ajal ka vigastusi, mistõttu pole ta hetkel parimas vormis," lisas portugallane.

Mourinho debüüt Tottenhami eest on täna, kui võõrsil kohtutakse oma Londoni rivaali West Ham Unitediga (algus 14.30).